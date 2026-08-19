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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bittensor üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bittensor üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Bittensor (TAO) texniki analizi

Bugünkü Bittensor (TAO) texniki analizi

Bittensor analizi səhifəsi TAO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bittensor analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bittensor (TAO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$192,03---5,60%-0,93%-31,32%
Bittensor qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bittensor texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bittensor anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 2
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
192,0333
191,9866
R2
191,9866
191,9599
R1
191,9633
191,9434
PP
191,9166
191,9166
S1
191,8933
191,8899
S2
191,8466
191,8734
S3
191,8233
191,8466

Bittensor bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,21M
$12,71 M
$12,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,72M
3 günlük aktiv alışlar
$55,88 M
3 günlük aktiv satışlar
$56,60 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
1,81M
7 günlük aktiv alışlar
$160,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$158,28 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bittensor kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTAOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,61 M191,87
2026-08-18-$0,48 M191,90
2026-08-17$0,48 M196,89
2026-08-16-$0,07 M197,38
2026-08-15-$0,64 M198,15

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bittensor haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bittensor (TAO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bittensor qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TAO/USDT
$192,03
$192,03$192,03
+0,03%
4.63K (USDT)
TAO/USDC
$191,8
$191,8$191,8
+0,02%
670.35 (USDT)
TAO/EUR
$165,28
$165,28$165,28
-0,19%
344.28 (USDT)
TAO/USD1
$192,08
$192,08$192,08
-0,03%
294.34 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TAO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 192,03 USD

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