Bittensor (TAO) Tokenomikası
Bittensor (TAO) Məlumatları
Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.
Bittensor (TAO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Bittensor (TAO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Bittensor (TAO) Tokenin Dərin Analizi
TAO tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Bittensor’s TAO token underpins a decentralized, incentive-driven network for AI and computational resources. Its tokenomics are designed to balance network growth, security, and utility through a dynamic, emission-based model. Below is a comprehensive breakdown of the token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: 21,000,000 TAO
- Issuance Rate: 1 TAO is issued every block (approximately every 12 seconds), equating to 7,200 TAO per day.
- Halvening Cycle: The issuance rate is halved each time 50% of the remaining supply to be mined is issued. The first halvening occurs after 50% of the total supply is mined, and subsequent halvenings occur at each 50% threshold of the remaining supply.
- Dynamic Emissions: The protocol can dynamically adjust emissions to subnets based on price signals and subnet performance, as proposed in the Dynamic TAO architecture.
Allocation Mechanism
Token Distribution Table
|Recipient
|Allocation (%)
|Description
|Subnet Owner
|18%
|Fixed allocation for subnet owners
|Miners
|41%
|Incentivizes computational and blockchain-related services
|Validators
|41%
|Rewards for network governance and validation duties
|└─ Delegators
|(82% of 41%)
|Delegators receive the majority of validator rewards via delegation
|└─ Validators
|(18% of 41%)
|Validators retain a smaller portion for direct contribution
- Subnet Allocation: Emissions from the root network are distributed to subnets based on validator votes.
- Validator Delegation: Within the validator share, 82% is distributed to delegators, and 18% remains with validators.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: TAO is used to incentivize miners, validators, and subnet owners for contributing resources and maintaining network security.
- Subnet Creation Fee: Users pay a minimum of 100 TAO to create a subnet, with the fee potentially increasing based on demand.
- Staking: As of December 2024, ~5.97 million TAO (~80.95% of the total token supply) is staked across validators, with significant concentration among the top five validators.
- Rewards: Participants earn TAO for performing useful tasks (mining, validating, subnet operation) and can receive additional rewards and fees.
- Recycling: TAO tokens sent to the “recycle bin” are removed from circulation and returned to the unissued supply for future emissions.
Locking Mechanism
- Staking Lock: TAO tokens staked with validators are locked for the duration of the staking period, which is determined by the network’s protocol and validator requirements.
- Delegation: Delegators can stake TAO with validators, subject to the validator’s terms and the network’s staking rules.
Unlocking Time
|Allocation Recipient
|Unlock Start Date
|Unlock End Date
|Unlock Mechanism
|TAO Miners and Validators
|2021-01-03
|2075-08-03
|100% allocation, distributed daily with halvening
- Continuous Unlocking: All TAO emissions are distributed daily to miners and validators, with the unlocking process continuing until the maximum supply is reached (projected to 2075).
- No Cliff or Vesting: There is no evidence of cliff or vesting schedules; tokens are unlocked and distributed as they are mined.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1 TAO/block (~12s), halvening at 50% mined, dynamic emissions possible
|Allocation
|18% Subnet Owner, 41% Miners, 41% Validators (82% to Delegators, 18% to Validators)
|Usage/Incentives
|Mining, validation, subnet creation, staking, delegation, network fees
|Locking
|Staking lock for validators and delegators
|Unlocking
|Daily, continuous, from 2021-01-03 to 2075-08-03, no cliff/vesting
Additional Notes
- Governance: Validator votes determine subnet emission allocations. Proposals like Dynamic TAO may further optimize emissions based on subnet value.
- Network Security: The incentive structure is designed to maximize honest participation and resist collusion.
- Scalability: The architecture supports dynamic subnet creation and emission adjustment to meet AI and computational demand.
Bittensor’s tokenomics are engineered for long-term sustainability, decentralization, and adaptability, supporting a robust ecosystem for decentralized AI and computational services.
Bittensor (TAO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Bittensor (TAO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TAO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TAO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TAO tokenomikasını başa düşdünüzsə, TAO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
TAO Necə Alınır?
Bittensor (TAO) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla TAO almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
Bittensor (TAO) Qiymət Tarixçəsi
TAO qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
TAO Qiymət Proqnozu
TAO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TAO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
Bittensor (TAO) Alın
Miqdar
1 TAO = 341,32 USD