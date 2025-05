TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

SıralamaNo.31

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0011%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1,330.53%

Dövriyyə Təklifi8,723,713

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat8,723,713

Dövriyyə Faizi0.4154%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi767.6796797200545,2024-04-11

Ən Aşağı Qiymət30.40095531468245,2023-05-14

