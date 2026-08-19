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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kaspa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kaspa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Kaspa (KAS) texniki analizi

Bugünkü Kaspa (KAS) texniki analizi

Kaspa analizi səhifəsi KAS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kaspa analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kaspa (KAS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,025445---1,91%-8,75%-26,44%
Kaspa qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kaspa texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kaspa anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 4
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 1Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02543
0,02543
R2
0,02543
0,02542
R1
0,02542
0,02542
PP
0,02542
0,02542
S1
0,02541
0,02541
S2
0,02541
0,02541
S3
0,0254
0,02541

Kaspa bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,53M
$35,08 M
$34,55 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,82M
3 günlük aktiv alışlar
$2,27 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,46 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,47M
7 günlük aktiv alışlar
$4,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,93 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kaspa kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKASUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,03
2026-08-18-$0,15 M0,03
2026-08-17-$0,35 M0,03
2026-08-16-$0,16 M0,03
2026-08-15-$0,06 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kaspa haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kaspa (KAS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kaspa qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KAS/USDT
$0,025445
$0,025445$0,025445
+0,56%
12.93M (USDT)
KAS/USDC
$0,0254
$0,0254$0,0254
+0,47%
2.30M (USDT)
KAS/USD1
$0,02543
$0,02543$0,02543
+0,53%
2.24M (USDT)
KAS/EUR
$0,02195
$0,02195$0,02195
+0,50%
2.54M (USDT)
KAS/USDE
$0,025314
$0,025314$0,025314
+0,32%
2.15M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KAS / USD Kalkulyatoru

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KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0,025445 USD

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