KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

AdKAS

SıralamaNo.38

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0008%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.22%

Dövriyyə Təklifi26,232,097,680.28283

Maksimum Təklif28,704,026,601

Ümumi Təchizat26,232,097,680.28283

Dövriyyə Faizi0.9138%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.20754794622992162,2024-08-01

Ən Aşağı Qiymət0.000169882220013181,2022-06-01

İctimai BlokçeynKASPA

TəqdimatKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.