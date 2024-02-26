Kaspa (KAS) Tokenomikası
Kaspa (KAS) Məlumatları
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa (KAS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Kaspa (KAS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Kaspa (KAS) Tokenin Dərin Analizi
KAS tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Kaspa (KAS) is the native token of the Kaspa network, a Proof-of-Work (PoW) blockchain utilizing a blockDAG architecture. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
- Mining & Block Rewards:
KAS is issued exclusively through mining. Miners validate transactions and add blocks to the network, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.
- Block Reward Schedule:
- Initial block reward: 500 KAS per block
- As of February 26, 2024: 81 KAS per block
- Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a smooth, continuous reduction rather than discrete halvings.
- Maximum Supply: Capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around the year 2057.
|Parameter
|Value/Description
|Initial Block Reward
|500 KAS
|Current Block Reward
|81 KAS (as of Feb 26, 2024)
|Halving Schedule
|Geometric monthly: (1/2)^(1/12)
|Max Supply
|70,000,000,000 KAS
|Emission End
|~2057
Allocation Mechanism
- No Premine or Pre-allocation:
All KAS tokens are distributed via mining. There was no premine, ICO, or pre-allocation to founders, team, or investors.
- Community Crowdfunding:
The community has conducted crowdfunding campaigns for ecosystem initiatives, but these are funded by voluntary contributions, not by reserved token allocations.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Uses:
- Peer-to-Peer Payments: KAS is used for direct value transfer between users.
- Transaction Fees: All network transactions require a fee paid in KAS, which is collected by miners.
- Miner Incentives: Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
- No Staking or Liquidity Provision:
Kaspa does not have staking or liquidity provision mechanisms. Participation in consensus is strictly through PoW mining.
|Use Case
|Description
|Payments
|Peer-to-peer value transfer
|Transaction Fees
|Paid in KAS, incentivizing miners
|Mining Rewards
|Block rewards + transaction fees
Locking Mechanism
- No Protocol-level Locking:
There is no native token locking or vesting mechanism in Kaspa. All tokens mined are immediately liquid and transferable.
- No Scheduled Unlocks:
Since there is no pre-allocation or vesting, there are no scheduled unlock events for KAS.
Unlocking Time
- Not Applicable:
As there are no locked or vested tokens, there is no unlocking schedule for KAS.
Circulating Supply (Recent Data)
|Date
|Circulating Supply (KAS)
|2025-07-02
|26,360,000,000
|2025-07-03
|26,360,000,000
|2025-07-04
|26,360,000,000
|2025-07-05
|26,360,000,000
|2025-07-06
|26,360,000,000
|2025-07-07
|26,360,000,000
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|PoW mining, geometric monthly halving, max 70B KAS
|Allocation
|100% via mining, no premine, no team/investor allocation
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards
|Locking
|None (all tokens liquid upon mining)
|Unlocking
|Not applicable
|Circulating Supply
|~26.36B KAS (as of July 2025)
Key Takeaways
- Kaspa’s tokenomics are among the most transparent and decentralized in the industry, with no premine, no vesting, and all tokens distributed through open mining.
- The geometric halving schedule ensures a predictable, long-term emission curve, with full supply reached by 2057.
- There are no protocol-level mechanisms for locking or unlocking tokens, and all KAS is immediately liquid upon mining.
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Kaspa (KAS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Kaspa (KAS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KAS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
KAS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 KAS = 0,086966 USD