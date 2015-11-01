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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ethereum Classic üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ethereum Classic üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Ethereum Classic (ETC) texniki analizi

Bugünkü Ethereum Classic (ETC) texniki analizi

Ethereum Classic analizi səhifəsi ETC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ethereum Classic analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ethereum Classic (ETC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$6,1---4,39%-11,21%-32,53%
Ethereum Classic qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ethereum Classic texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Ethereum Classic anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 1
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
6,1149
6,1119
R2
6,1119
6,1085
R1
6,1059
6,1064
PP
6,1029
6,1029
S1
6,0969
6,0995
S2
6,0939
6,0974
S3
6,0879
6,0939

Ethereum Classic bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,34M
$11,02 M
$11,36 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,09M
3 günlük aktiv alışlar
$3,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,20M
7 günlük aktiv alışlar
$5,94 M
7 günlük aktiv satışlar
$5,74 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ethereum Classic kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıETCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,06 M6,09
2026-08-18-$0,20 M6,08
2026-08-17-$0,20 M6,19
2026-08-16-$0,11 M6,20
2026-08-15-$0,10 M6,27

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ethereum Classic haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ethereum Classic (ETC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ethereum Classic qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ETC/USDT
$6,1
$6,1$6,1
+0,16%
8.06K (USDT)
ETC/USDC
$6,113
$6,113$6,113
+0,57%
9.31K (USDT)
ETC/BTC
$0,00009511
$0,00009511$0,00009511
+1,21%
1.43K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ETC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 6,1 USD

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