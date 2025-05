ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

SıralamaNo.37

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0008%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)58.29%

Dövriyyə Təklifi152,085,213.60002273

Maksimum Təklif210,700,000

Ümumi Təchizat210,700,000

Dövriyyə Faizi0.7218%

Buraxılış Tarixi2015-11-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.7523 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi176.15769168,2021-05-06

Ən Aşağı Qiymət0.45244601368904114,2016-07-25

İctimai BlokçeynETC

