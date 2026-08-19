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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Compound üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Compound üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Compound (COMP) texniki analizi

Bugünkü Compound (COMP) texniki analizi

Compound analizi səhifəsi COMP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Compound analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Compound (COMP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$17,92--+10,14%+6,47%-22,66%
Compound qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Compound texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Compound anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 6
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 6Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
17,9066
17,9033
R2
17,9033
17,8995
R1
17,8966
17,8971
PP
17,8933
17,8933
S1
17,8866
17,8895
S2
17,8833
17,8871
S3
17,8766
17,8833

Compound bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$3,22 M
$3,40 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$1,72 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,78 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,88 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,90 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Compound kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOMPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M17,64
2026-08-18$0,46 M17,31
2026-08-17$0,01 M16,66
2026-08-16$0,00 M16,27
2026-08-15-$0,03 M16,18

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Compound haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Compound (COMP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Compound qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
COMP/USDT
$17,91
$17,91$17,91
+3,76%
3.88K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

COMP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 17,92 USD

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