سعر ZOICH اليوم

السعر المباشر لمشروع ZOICH (ZOICH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZOICH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZOICH.

يحتل ZOICH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101,228، مع عرض متداول قدره 1.00B ZOICH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZOICH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZOICH بمقدار -2.24% خلال الساعة الماضية و-16.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.59K.

معلومات سوق ZOICH (ZOICH)

القيمة السوقية $ 101.23K$ 101.23K $ 101.23K الحجم (24 ساعة) $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.23K$ 101.23K $ 101.23K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZOICH هي $ 101.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.59K. العرض المتداول لـ ZOICH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.23K.