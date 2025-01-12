سعر ZeroByte (ZB)
سعر ZeroByte (ZB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 671.34K. يتم تحديث سعر ZB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZeroByte الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.90K
- تغيير سعر ZeroByte خلال اليوم هو +5.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر ZeroByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZeroByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZeroByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZeroByte مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZeroByte: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.73%
+5.44%
+23.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.
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