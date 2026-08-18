سعر zer0 اليوم

السعر المباشر لمشروع zer0 (ZER0) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZER0 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZER0.

يحتل zer0 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,944، مع عرض متداول قدره 100.00B ZER0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZER0 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZER0 بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-1.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق zer0 (ZER0)

القيمة السوقية $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zer0 هي $ 23.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZER0 يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.94K.