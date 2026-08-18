سعر Yo mama اليوم

السعر المباشر لمشروع Yo mama (YOMAMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOMAMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YOMAMA.

يحتل Yo mama حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,636.93، مع عرض متداول قدره 999.60M YOMAMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOMAMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00172407، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YOMAMA بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و+12.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Yo mama (YOMAMA)

القيمة السوقية $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K إمداد دورة التداول 999.60M 999.60M 999.60M إجمالي العرض 999,602,665.924766 999,602,665.924766 999,602,665.924766

القيمة السوقية الحالية لـ Yo mama هي $ 15.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOMAMA يبلغ 999.60M، مع إجمالي عرض 999602665.924766. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.64K.