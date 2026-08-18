سعر YieldFi vyUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع YieldFi vyUSD (VYUSD) اليوم هو $ 0.923628، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VYUSD الحالي إلى USD هو $ 0.923628 لكل VYUSD.

يحتل YieldFi vyUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,073,278، مع عرض متداول قدره 3.33M VYUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VYUSD بين $ 0.923628 (أدنى) و$ 0.923628 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.923628، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.168327.

على المدى القصير، تحرك VYUSD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق YieldFi vyUSD (VYUSD)

القيمة السوقية $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M إمداد دورة التداول 3.33M 3.33M 3.33M إجمالي العرض 3,327,397.66 3,327,397.66 3,327,397.66

القيمة السوقية الحالية لـ YieldFi vyUSD هي $ 3.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ VYUSD يبلغ 3.33M، مع إجمالي عرض 3327397.66. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.07M.