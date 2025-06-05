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سعر Yield TRYB (YTRYB) المباشر لليوم هو USD 0.03262999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.93K . يتم تحديث سعر YTRYB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield TRYB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yield TRYB خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.28M

أداء سعر Yield TRYB (YTRYB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yield TRYB (YTRYB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield TRYB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03250396$ 0.03250396 $ 0.03250396 24 ساعة مرتفع $ 0.03266501$ 0.03266501 $ 0.03266501 عالية طوال الوقت $ 0.03266501$ 0.03266501 $ 0.03266501 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.55%

معلومات سوق Yield TRYB (YTRYB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: