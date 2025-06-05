سعر Yield TRYB (YTRYB)
سعر Yield TRYB (YTRYB) المباشر لليوم هو USD 0.03262999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.93K. يتم تحديث سعر YTRYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield TRYB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yield TRYB خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.28M
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خلال اليوم، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield TRYB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield TRYB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.04%
+0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/
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