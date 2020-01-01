توكنوميكس Yield TRYB (YTRYB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yield TRYB (YTRYB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yield TRYB (YTRYB) Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ الموقع الرسمي: https://www.balsafinance.com/ytryb اشتر YTRYB الآن!

توكنوميكس Yield TRYB (YTRYB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yield TRYB (YTRYB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 121.39K $ 121.39K $ 121.39K إجمالي العرض: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M العرض المتداول: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 121.39K $ 121.39K $ 121.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 السعر الحالي: $ 0.0336908 $ 0.0336908 $ 0.0336908 معرفة المزيد عن سعر Yield TRYB (YTRYB)

توكنوميكس Yield TRYB (YTRYB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yield TRYB (YTRYB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YTRYB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YTRYB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YTRYB، استكشف السعر المباشر لتوكن YTRYB!

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