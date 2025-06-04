احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YOBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YOBTC.

سعر Yield Optimizer BTC (YOBTC) المباشر لليوم هو USD 105,277 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 576.32K . يتم تحديث سعر YOBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield Optimizer BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yield Optimizer BTC خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.46

أداء سعر Yield Optimizer BTC (YOBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ -258.138683713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ +12,262.6754877000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -258.138683713 -0.24% 30 يوم $ +12,262.6754877000 +11.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yield Optimizer BTC (YOBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Optimizer BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 105,277$ 105,277 $ 105,277 24 ساعة مرتفع $ 106,968$ 106,968 $ 106,968 عالية طوال الوقت $ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -3.46%

معلومات سوق Yield Optimizer BTC (YOBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: