سعر Yield Optimizer BTC (YOBTC)
سعر Yield Optimizer BTC (YOBTC) المباشر لليوم هو USD 105,277. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 576.32K. يتم تحديث سعر YOBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield Optimizer BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yield Optimizer BTC خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.46
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YOBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YOBTC.
خلال اليوم، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ -258.138683713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ +12,262.6754877000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Optimizer BTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -258.138683713
|-0.24%
|30 يوم
|$ +12,262.6754877000
|+11.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Optimizer BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-0.24%
-3.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YOBTC إلى VND
₫2,770,364,255
|1 YOBTC إلى AUD
A$162,126.58
|1 YOBTC إلى GBP
￡76,852.21
|1 YOBTC إلى EUR
€91,590.99
|1 YOBTC إلى USD
$105,277
|1 YOBTC إلى MYR
RM446,374.48
|1 YOBTC إلى TRY
₺4,116,330.7
|1 YOBTC إلى JPY
¥15,188,312.79
|1 YOBTC إلى RUB
₽8,287,405.44
|1 YOBTC إلى INR
₹9,040,135.99
|1 YOBTC إلى IDR
Rp1,725,852,182.88
|1 YOBTC إلى KRW
₩143,821,015.24
|1 YOBTC إلى PHP
₱5,871,298.29
|1 YOBTC إلى EGP
￡E.5,228,055.82
|1 YOBTC إلى BRL
R$592,709.51
|1 YOBTC إلى CAD
C$144,229.49
|1 YOBTC إلى BDT
৳12,858,532.78
|1 YOBTC إلى NGN
₦166,576,638.79
|1 YOBTC إلى UAH
₴4,361,626.11
|1 YOBTC إلى VES
Bs10,106,592
|1 YOBTC إلى PKR
Rs29,688,114
|1 YOBTC إلى KZT
₸53,712,325.4
|1 YOBTC إلى THB
฿3,443,610.67
|1 YOBTC إلى TWD
NT$3,156,204.46
|1 YOBTC إلى AED
د.إ386,366.59
|1 YOBTC إلى CHF
Fr86,327.14
|1 YOBTC إلى HKD
HK$825,371.68
|1 YOBTC إلى MAD
.د.م967,495.63
|1 YOBTC إلى MXN
$2,021,318.4