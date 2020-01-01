توكنوميكس Yield Optimizer BTC (YOBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yield Optimizer BTC (YOBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yield Optimizer BTC (YOBTC) Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. الموقع الرسمي: https://yo.xyz الوثيقة البيضاء: https://yo.xyz/whitepaper اشتر YOBTC الآن!

توكنوميكس Yield Optimizer BTC (YOBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yield Optimizer BTC (YOBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 636.31K $ 636.31K $ 636.31K إجمالي العرض: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 العرض المتداول: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 636.31K $ 636.31K $ 636.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 السعر الحالي: $ 116,441 $ 116,441 $ 116,441 معرفة المزيد عن سعر Yield Optimizer BTC (YOBTC)

توكنوميكس Yield Optimizer BTC (YOBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yield Optimizer BTC (YOBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YOBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YOBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YOBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن YOBTC!

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