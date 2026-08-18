سعر Yellow اليوم

السعر المباشر لمشروع Yellow (YELLOW) اليوم هو $ 0.03996727، مع تغير بنسبة 1.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YELLOW الحالي إلى USD هو $ 0.03996727 لكل YELLOW.

يحتل Yellow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,751,085، مع عرض متداول قدره 193.94M YELLOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YELLOW بين $ 0.03807986 (أدنى) و$ 0.04099106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.065755، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01699129.

على المدى القصير، تحرك YELLOW بمقدار +0.68% خلال الساعة الماضية و+10.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 531.21K.

معلومات سوق Yellow (YELLOW)

القيمة السوقية $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M الحجم (24 ساعة) $ 531.21K$ 531.21K $ 531.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 399.67M$ 399.67M $ 399.67M إمداد دورة التداول 193.94M 193.94M 193.94M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Yellow هي $ 7.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 531.21K. العرض المتداول لـ YELLOW يبلغ 193.94M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 399.67M.