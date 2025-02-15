سعر Yeet (YEET)
سعر Yeet (YEET) المباشر لليوم هو USD 0.01477427. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YEET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yeet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.16K
- تغيير سعر Yeet خلال اليوم هو -2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yeet مقابل USD هو $ -0.00038977070251669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yeet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yeet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yeet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038977070251669
|-2.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yeet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
-2.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.
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