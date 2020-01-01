توكنوميكس Yeet (YEET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yeet (YEET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yeet (YEET) Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time. الموقع الرسمي: https://www.yeetit.xyz اشتر YEET الآن!

توكنوميكس Yeet (YEET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yeet (YEET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 628.64M $ 628.64M $ 628.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 السعر الحالي: $ 0.00209568 $ 0.00209568 $ 0.00209568 معرفة المزيد عن سعر Yeet (YEET)

توكنوميكس Yeet (YEET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yeet (YEET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YEET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YEET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YEET، استكشف السعر المباشر لتوكن YEET!

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