احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YAPSTER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YAPSTER.

سعر YAPSTER (YAPSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00199821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M . يتم تحديث سعر YAPSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YAPSTER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.66K - تغيير سعر YAPSTER خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 915.53M

أداء سعر YAPSTER (YAPSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YAPSTER (YAPSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YAPSTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149326$ 0.00149326 $ 0.00149326 24 ساعة مرتفع $ 0.00281486$ 0.00281486 $ 0.00281486 عالية طوال الوقت $ 0.01015272$ 0.01015272 $ 0.01015272 تغير السعر (1 ساعة) -4.77% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) -43.29%

معلومات سوق YAPSTER (YAPSTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: