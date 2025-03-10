سعر YAPSTER (YAPSTER)
سعر YAPSTER (YAPSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00199821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M. يتم تحديث سعر YAPSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YAPSTER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.66K
- تغيير سعر YAPSTER خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 915.53M
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خلال اليوم، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YAPSTER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YAPSTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.77%
+0.80%
-43.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.
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