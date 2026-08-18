سعر YAKA اليوم

السعر المباشر لمشروع YAKA (YAKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YAKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YAKA.

يحتل YAKA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,902.65، مع عرض متداول قدره 163.78M YAKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YAKA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01569044، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YAKA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق YAKA (YAKA)

القيمة السوقية $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K إمداد دورة التداول 163.78M 163.78M 163.78M إجمالي العرض 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947

القيمة السوقية الحالية لـ YAKA هي $ 10.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YAKA يبلغ 163.78M، مع إجمالي عرض 801597199.6421947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.08K.