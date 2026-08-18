سعر YAKA (YAKA)
السعر المباشر لمشروع YAKA (YAKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YAKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YAKA.
يحتل YAKA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,902.65، مع عرض متداول قدره 163.78M YAKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YAKA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01569044، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك YAKA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ YAKA هي $ 10.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YAKA يبلغ 163.78M، مع إجمالي عرض 801597199.6421947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.08K.
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0.00%
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خلال اليوم، كان سعر YAKA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YAKA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YAKA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YAKA مقابل USD هو -- .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YAKA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر المباشر لـ YAKA؟
يتم تداول YAKA بسعر $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم في الوقت الفعلي المدخلات المجمعة من أسواق عقود الفروقات المتعددة.
ما مدى تقلب YAKA اليوم؟
يبلغ معدل تقلب سعر YAKA خلال الـ 24 ساعة الماضية --%. ويشير التقلب الأعلى إلى تغيرات سريعة في الأسعار، بينما يدل التقلب الأقل على استقرار أكبر.
ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة لـ YAKA؟
تذبذب سعر الرمز بين $0.0 (الحد الأدنى) و$0.0 (الحد الأقصى). غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النطاق لتقييم الزخم اليومي وقوة السوق.
كم بلغ حجم التداول الذي حققه YAKA؟
خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمع YAKA حجم تداول بلغ $--، مما يوضح مدى نشاط السوق مع هذا الأصل.
كيف يقارن السعر الحالي بأعلى وأدنى مستوى له على الإطلاق؟
يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.01569044، بينما يبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق $. تساعد مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات المتداولين على فهم الدورات طويلة الأجل.
ما مدى قوة السيولة في سوق YAKA؟
تم تصنيف قوة السيولة بدرجة --/100، مما يشير إلى عمق طلب البيع والشراء وسهولة التنفيذ خلال جلسات التداول النشطة.
كيف يقارن YAKA بالرموز الأخرى من فئة Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,Launchpad,Sei Network Ecosystem؟
ضمن فئة Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,Launchpad,Sei Network Ecosystem، يُظهر YAKA أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم سيولة بلغ $-- واهتمام متواصل من المتداولين.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
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