سعر XYRO اليوم

السعر المباشر لمشروع XYRO (XYRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XYRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XYRO.

يحتل XYRO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,705.16، مع عرض متداول قدره 581.53M XYRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XYRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08381، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XYRO بمقدار +7.48% خلال الساعة الماضية و-86.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق XYRO (XYRO)

القيمة السوقية $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K إمداد دورة التداول 581.53M 581.53M 581.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XYRO هي $ 14.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XYRO يبلغ 581.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.29K.