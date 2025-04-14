سعر Xgrow (XGR)
سعر Xgrow (XGR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.82K. يتم تحديث سعر XGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xgrow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Xgrow خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 754.89M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XGR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XGR.
خلال اليوم، كان سعر Xgrow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xgrow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xgrow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xgrow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xgrow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-5.37%
+30.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XGR إلى VND
₫--
|1 XGR إلى AUD
A$--
|1 XGR إلى GBP
￡--
|1 XGR إلى EUR
€--
|1 XGR إلى USD
$--
|1 XGR إلى MYR
RM--
|1 XGR إلى TRY
₺--
|1 XGR إلى JPY
¥--
|1 XGR إلى RUB
₽--
|1 XGR إلى INR
₹--
|1 XGR إلى IDR
Rp--
|1 XGR إلى KRW
₩--
|1 XGR إلى PHP
₱--
|1 XGR إلى EGP
￡E.--
|1 XGR إلى BRL
R$--
|1 XGR إلى CAD
C$--
|1 XGR إلى BDT
৳--
|1 XGR إلى NGN
₦--
|1 XGR إلى UAH
₴--
|1 XGR إلى VES
Bs--
|1 XGR إلى PKR
Rs--
|1 XGR إلى KZT
₸--
|1 XGR إلى THB
฿--
|1 XGR إلى TWD
NT$--
|1 XGR إلى AED
د.إ--
|1 XGR إلى CHF
Fr--
|1 XGR إلى HKD
HK$--
|1 XGR إلى MAD
.د.م--
|1 XGR إلى MXN
$--