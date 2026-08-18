سعر XGame اليوم

السعر المباشر لمشروع XGame (XGAME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XGAME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XGAME.

يحتل XGame حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 306,264، مع عرض متداول قدره 314.75M XGAME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XGAME بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00100225 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053131، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XGAME بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-12.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 395.65.

معلومات سوق XGame (XGAME)

القيمة السوقية $ 306.26K$ 306.26K $ 306.26K الحجم (24 ساعة) $ 395.65$ 395.65 $ 395.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 973.03K$ 973.03K $ 973.03K إمداد دورة التداول 314.75M 314.75M 314.75M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XGame هي $ 306.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 395.65. العرض المتداول لـ XGAME يبلغ 314.75M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 973.03K.