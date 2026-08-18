سعر XAICASH اليوم

السعر المباشر لمشروع XAICASH (XAIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XAIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XAIC.

يحتل XAICASH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,857.36، مع عرض متداول قدره 999.97M XAIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XAIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XAIC بمقدار +0.53% خلال الساعة الماضية و-4.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق XAICASH (XAIC)

القيمة السوقية $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,971,130.10122 999,971,130.10122 999,971,130.10122

القيمة السوقية الحالية لـ XAICASH هي $ 9.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XAIC يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999971130.10122. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.86K.