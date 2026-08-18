سعر x402guard اليوم

السعر المباشر لمشروع x402guard (X40G) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل X40G الحالي إلى USD هو $ 0 لكل X40G.

يحتل x402guard حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,313، مع عرض متداول قدره 624.16M X40G. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول X40G بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00246414، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك X40G بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+6.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق x402guard (X40G)

القيمة السوقية $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K إمداد دورة التداول 624.16M 624.16M 624.16M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ x402guard هي $ 37.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ X40G يبلغ 624.16M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.78K.