معلومات سعر X1000 (X1000) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00182431 24 ساعة مرتفع $ 0.00191931 عالية طوال الوقت $ 0.00191931 أدنى سعر $ 0.00023867 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) +0.91% تغير السعر (7 أيام) +35.59%

سعر X1000 (X1000) في الوقت الحقيقي هو $0.00188547. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول X1000 بين أدنى سعر $ 0.00182431 وأعلى سعر $ 0.00191931، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـX1000 على الإطلاق هو $ 0.00191931، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00023867.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير X1000 -0.57% على مدار الساعة الماضية، +0.91% على مدار 24 ساعة، و +35.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق X1000 (X1000)

القيمة السوقية $ 16.88M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.88M إمداد دورة التداول 9.00B إجمالي العرض 8,999,998,147.428326

القيمة السوقية الحالية لـ X1000 هي $ 16.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ X1000 يبلغ 9.00B، مع إجمالي عرض 8999998147.428326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.88M.