معلومات سعر WURK (WURK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00181141 $ 0.00181141 $ 0.00181141 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00181141$ 0.00181141 $ 0.00181141 عالية طوال الوقت $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -11.10% تغير السعر (1يوم) -46.95% تغير السعر (7 أيام) +715.80% تغير السعر (7 أيام) +715.80%

سعر WURK (WURK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WURK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00181141، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWURK على الإطلاق هو $ 0.00414195، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WURK -11.10% على مدار الساعة الماضية، -46.95% على مدار 24 ساعة، و +715.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WURK (WURK)

القيمة السوقية $ 918.07K$ 918.07K $ 918.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 918.07K$ 918.07K $ 918.07K إمداد دورة التداول 999.87M 999.87M 999.87M إجمالي العرض 999,874,002.809441 999,874,002.809441 999,874,002.809441

القيمة السوقية الحالية لـ WURK هي $ 918.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WURK يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999874002.809441. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 918.07K.