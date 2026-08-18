سعر WUFFI اليوم

السعر المباشر لمشروع WUFFI (WUF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WUF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WUF.

يحتل WUFFI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 929,798، مع عرض متداول قدره 82.55T WUF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WUF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WUF بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-0.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WUFFI (WUF)

القيمة السوقية $ 929.80K$ 929.80K $ 929.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 929.80K$ 929.80K $ 929.80K إمداد دورة التداول 82.55T 82.55T 82.55T إجمالي العرض 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48

القيمة السوقية الحالية لـ WUFFI هي $ 929.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WUF يبلغ 82.55T، مع إجمالي عرض 82554287097623.48. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 929.80K.