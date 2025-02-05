سعر Wrapped Vana (WVANA)
سعر Wrapped Vana (WVANA) المباشر لليوم هو USD 6.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WVANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Vana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.52K
- تغيير سعر Wrapped Vana خلال اليوم هو -1.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ -0.123910480061707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ -4.0912382640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.123910480061707
|-1.85%
|30 يوم
|$ -4.0912382640
|-62.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Vana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.82%
-1.85%
-25.24%
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