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سعر Wrapped Vana (WVANA) المباشر لليوم هو USD 6.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WVANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Vana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.52K - تغيير سعر Wrapped Vana خلال اليوم هو -1.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Vana (WVANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ -0.123910480061707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ -4.0912382640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Vana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.123910480061707 -1.85% 30 يوم $ -4.0912382640 -62.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Vana (WVANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Vana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.07$ 6.07 $ 6.07 24 ساعة مرتفع $ 6.67$ 6.67 $ 6.67 عالية طوال الوقت $ 18.07$ 18.07 $ 18.07 تغير السعر (1 ساعة) +2.82% تغير السعر (1يوم) -1.85% تغير السعر (7 أيام) -25.24%

معلومات سوق Wrapped Vana (WVANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: