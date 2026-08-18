سعر Woon اليوم

السعر المباشر لمشروع Woon (WOON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOON.

يحتل Woon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 374,661، مع عرض متداول قدره 100.00B WOON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOON بمقدار -0.95% خلال الساعة الماضية و-14.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Woon (WOON)

القيمة السوقية $ 374.66K$ 374.66K $ 374.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 374.66K$ 374.66K $ 374.66K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Woon هي $ 374.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOON يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 374.66K.