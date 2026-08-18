سعر wire bot اليوم

السعر المباشر لمشروع wire bot (WIRE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIRE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WIRE.

يحتل wire bot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 717,383، مع عرض متداول قدره 1.00B WIRE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIRE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00415868، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WIRE بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+20.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 253.24K.

معلومات سوق wire bot (WIRE)

القيمة السوقية $ 717.38K$ 717.38K $ 717.38K الحجم (24 ساعة) $ 253.24K$ 253.24K $ 253.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 717.38K$ 717.38K $ 717.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ wire bot هي $ 717.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 253.24K. العرض المتداول لـ WIRE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 717.38K.