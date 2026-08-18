سعر wintermolt اليوم

السعر المباشر لمشروع wintermolt (WINTERMOLT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WINTERMOLT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WINTERMOLT.

يحتل wintermolt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,469، مع عرض متداول قدره 85.90B WINTERMOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WINTERMOLT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WINTERMOLT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق wintermolt (WINTERMOLT)

القيمة السوقية $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K إمداد دورة التداول 85.90B 85.90B 85.90B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ wintermolt هي $ 35.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WINTERMOLT يبلغ 85.90B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.29K.