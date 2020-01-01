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تقوم MEXC حاليًا بتتبع 40 كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح الشائعة BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.

من بين كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CLAWRIS أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 38.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.

كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 40 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $93.84M.

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