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أعلى كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 5.85E-6
+1.56%
-13.90%
+13.37%
$ 584.51K
--
3
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.93E-6
-0.51%
+1.60%
+1.81%
$ 381.78K
--
4
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.36E-6
-0.59%
+8.60%
-14.29%
$ 335.91K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.07E-6
+1.47%
-0.60%
+16.95%
$ 206.97K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
0.00%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.16207E-7
0.00%
-0.30%
+0.41%
$ 41.62K
--
9
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 4.70613E-7
-0.30%
-4.20%
-4.30%
$ 41.59K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 4.03905E-7
-0.30%
+3.20%
+2.62%
$ 40.39K
--
11
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
+9.45%
$ 37.31K
--
12
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.69076E-7
0.00%
-0.30%
-3.08%
$ 36.91K
--
13
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.6872E-7
0.00%
-0.60%
+0.35%
$ 36.87K
--
14
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
15
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.52051E-7
0.00%
+0.10%
-2.76%
$ 35.21K
--
16
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.22387E-7
-3.37%
+2.00%
+2.30%
$ 32.24K
--
17
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.21071E-7
0.00%
-0.10%
-2.42%
$ 32.11K
--
18
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.10552E-7
-0.30%
-1.20%
-6.23%
$ 31.06K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
0.00%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.90996E-7
0.00%
+0.10%
+0.05%
$ 29.09K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.55014E-7
0.00%
+1.90%
-2.27%
$ 25.50K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
0.00%
-0.90%
0.00%
$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
0.00%
$ 23.49K
--
25
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 22.51K
--
26
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.24599E-7
0.00%
-0.10%
+0.90%
$ 22.46K
--
27
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.132E-5
-0.14%
+0.50%
-5.29%
$ 21.32K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
0.00%
$ 21.16K
--
29
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
0.00%
$ 20.31K
--
30
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.00956E-7
0.00%
-2.30%
-2.29%
$ 20.10K
--
31
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
0.00%
$ 19.46K
--
32
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.93203E-7
0.00%
+0.90%
+0.77%
$ 19.32K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.9132E-7
0.00%
-2.10%
-1.41%
$ 19.13K
--
34
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.90154E-7
0.00%
+0.60%
+0.46%
$ 19.02K
--
35
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 18.93K
--
36
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
0.00%
$ 17.99K
--
37
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 1.83887E-7
0.00%
-9.10%
-8.95%
$ 17.53K
--
38
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 1.565E-5
-0.13%
-21.60%
-28.57%
$ 14.97K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 14.36K
--
40
Contentos
Contentos
COS
$ 0.0001484
-0.40%
-5.54%
-14.57%
--
$ 362.86M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 40 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $93.84M.
ما هو التوكن كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CLAWRIS أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 38.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 40 كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح الشائعة BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح حوالي $93.84M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع كتاب التساقط وموضوع المخلب المفتوح ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.