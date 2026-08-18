سعر WHY اليوم

السعر المباشر لمشروع WHY (WHY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WHY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WHY.

يحتل WHY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 733,491، مع عرض متداول قدره 420.00T WHY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WHY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WHY بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-0.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WHY (WHY)

القيمة السوقية $ 733.49K$ 733.49K $ 733.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 733.49K$ 733.49K $ 733.49K إمداد دورة التداول 420.00T 420.00T 420.00T إجمالي العرض 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WHY هي $ 733.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHY يبلغ 420.00T، مع إجمالي عرض 420000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 733.49K.