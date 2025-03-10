سعر Waveform (WAVE)
سعر Waveform (WAVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 951.59K. يتم تحديث سعر WAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waveform الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.90K
- تغيير سعر Waveform خلال اليوم هو +79.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Waveform مقابل USD هو $ +0.00041738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waveform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waveform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waveform مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00041738
|+79.79%
|30 يوم
|$ 0
|-67.43%
|60 يوم
|$ 0
|-93.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waveform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+79.79%
-32.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.
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