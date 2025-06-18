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سعر Waterfall (WATER) المباشر لليوم هو USD 0.00027682 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 867.00K . يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Waterfall الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Waterfall خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.13B

أداء سعر Waterfall (WATER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ -0.0000092209 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ -0.0000433541 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ -0.0004421867334802233 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0000092209 -3.33% 60 يوم $ -0.0000433541 -15.66% 90 يوم $ -0.0004421867334802233 -61.49%

تحليل سعر Waterfall (WATER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Waterfall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00026513$ 0.00026513 $ 0.00026513 24 ساعة مرتفع $ 0.00028272$ 0.00028272 $ 0.00028272 عالية طوال الوقت $ 0.01187502$ 0.01187502 $ 0.01187502 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -13.68%

معلومات سوق Waterfall (WATER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: