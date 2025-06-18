سعر Waterfall (WATER)
سعر Waterfall (WATER) المباشر لليوم هو USD 0.00027682. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 867.00K. يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waterfall الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Waterfall خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.13B
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خلال اليوم، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ -0.0000092209 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ -0.0000433541 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waterfall مقابل USD هو $ -0.0004421867334802233 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0000092209
|-3.33%
|60 يوم
|$ -0.0000433541
|-15.66%
|90 يوم
|$ -0.0004421867334802233
|-61.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waterfall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-0.01%
-13.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA.
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