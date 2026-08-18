سعر Wasabot اليوم

السعر المباشر لمشروع Wasabot (BOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOT.

يحتل Wasabot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 546,082، مع عرض متداول قدره 427.10M BOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00707837، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 571.36.

معلومات سوق Wasabot (BOT)

القيمة السوقية $ 546.08K$ 546.08K $ 546.08K الحجم (24 ساعة) $ 571.36$ 571.36 $ 571.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 589.02K$ 589.02K $ 589.02K إمداد دورة التداول 427.10M 427.10M 427.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wasabot هي $ 546.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 571.36. العرض المتداول لـ BOT يبلغ 427.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 589.02K.