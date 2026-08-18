سعر W3GG اليوم

السعر المباشر لمشروع W3GG (W3GG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل W3GG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل W3GG.

يحتل W3GG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,706، مع عرض متداول قدره 103.99M W3GG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول W3GG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.156385، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك W3GG بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 215.54.

معلومات سوق W3GG (W3GG)

القيمة السوقية $ 46.71K$ 46.71K $ 46.71K الحجم (24 ساعة) $ 215.54$ 215.54 $ 215.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 449.15K$ 449.15K $ 449.15K إمداد دورة التداول 103.99M 103.99M 103.99M إجمالي العرض 999,993,961.5 999,993,961.5 999,993,961.5

القيمة السوقية الحالية لـ W3GG هي $ 46.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 215.54. العرض المتداول لـ W3GG يبلغ 103.99M، مع إجمالي عرض 999993961.5. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 449.15K.