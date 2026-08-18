سعر Voicebox اليوم

السعر المباشر لمشروع Voicebox (VOICEBOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOICEBOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VOICEBOX.

يحتل Voicebox حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,309.7، مع عرض متداول قدره 987.35M VOICEBOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOICEBOX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VOICEBOX بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-26.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Voicebox (VOICEBOX)

القيمة السوقية $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K إمداد دورة التداول 987.35M 987.35M 987.35M إجمالي العرض 987,347,971.419561 987,347,971.419561 987,347,971.419561

القيمة السوقية الحالية لـ Voicebox هي $ 19.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOICEBOX يبلغ 987.35M، مع إجمالي عرض 987347971.419561. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.31K.