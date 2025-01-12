سعر Voice Artificial (VAR)
سعر Voice Artificial (VAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.50K. يتم تحديث سعر VAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voice Artificial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.45K
- تغيير سعر Voice Artificial خلال اليوم هو +2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voice Artificial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
+2.51%
-37.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time.
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