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سعر Voice Artificial (VAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.50K . يتم تحديث سعر VAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voice Artificial الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.45K - تغيير سعر Voice Artificial خلال اليوم هو +2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Voice Artificial (VAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voice Artificial مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Voice Artificial (VAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voice Artificial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00111789$ 0.00111789 $ 0.00111789 عالية طوال الوقت $ 0.00498807$ 0.00498807 $ 0.00498807 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) +2.51% تغير السعر (7 أيام) -37.33%

معلومات سوق Voice Artificial (VAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: