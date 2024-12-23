سعر VitaDAO (VITA)
سعر VitaDAO (VITA) المباشر لليوم هو USD 4.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.48M. يتم تحديث سعر VITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VitaDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 416.84K
- تغيير سعر VitaDAO خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.73M
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خلال اليوم، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ -0.107448975760192 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ +0.9100293840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ +18.7259977520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ +3.7113593298870244 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.107448975760192
|-2.17%
|30 يوم
|$ +0.9100293840
|+18.80%
|60 يوم
|$ +18.7259977520
|+386.90%
|90 يوم
|$ +3.7113593298870244
|+328.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VitaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.40%
-2.17%
-7.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance Token for VitaDAO, focused on funding longevity research through building and marketing intellectual property in longevity.
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