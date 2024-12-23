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سعر VitaDAO (VITA)

USD

مخطط سعر VitaDAO (VITA) المباشر

$4.84
$4.84$4.84
-2.10%(1D)

سعر VitaDAO (VITA) لليوم

سعر VitaDAO (VITA) المباشر لليوم هو USD 4.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.48M. يتم تحديث سعر VITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VitaDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 416.84K
- تغيير سعر VitaDAO خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.73M

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أداء سعر VitaDAO (VITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ -0.107448975760192 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ +0.9100293840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ +18.7259977520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VitaDAO مقابل USD هو $ +3.7113593298870244 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.107448975760192-2.17%
30 يوم$ +0.9100293840+18.80%
60 يوم$ +18.7259977520+386.90%
90 يوم$ +3.7113593298870244+328.83%

تحليل سعر VitaDAO (VITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VitaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 5.04
$ 5.04$ 5.04

$ 6.56
$ 6.56$ 6.56

+1.40%

-2.17%

-7.91%

معلومات سوق VitaDAO (VITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 124.48M
$ 124.48M$ 124.48M

$ 416.84K
$ 416.84K$ 416.84K

25.73M
25.73M 25.73M

ما هو VitaDAO ( VITA )

Governance Token for VitaDAO, focused on funding longevity research through building and marketing intellectual property in longevity.

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المصدر VitaDAO (VITA)

الموقع الرسمي

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عملة VITA إلى العملات المحلية

1 VITA إلى AUD
A$7.6956
1 VITA إلى GBP
3.8236
1 VITA إلى EUR
4.598
1 VITA إلى USD
$4.84
1 VITA إلى MYR
RM21.78
1 VITA إلى TRY
170.2712
1 VITA إلى JPY
¥756.6856
1 VITA إلى RUB
497.4068
1 VITA إلى INR
411.1096
1 VITA إلى IDR
Rp78,064.5052
1 VITA إلى PHP
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1 VITA إلى EGP
￡E.246.2108
1 VITA إلى BRL
R$29.4272
1 VITA إلى CAD
C$6.9212
1 VITA إلى BDT
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1 VITA إلى NGN
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1 VITA إلى VES
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1 VITA إلى PKR
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฿165.4796
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