معلومات سعر Visionaire (VISIONAIRE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00004631 24 ساعة مرتفع $ 0.00004938 عالية طوال الوقت $ 0.00007015 أدنى سعر $ 0.00004145 تغير السعر (1 ساعة) +2.22% تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) +10.47%

سعر Visionaire (VISIONAIRE) في الوقت الحقيقي هو $0.00004844. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VISIONAIRE بين أدنى سعر $ 0.00004631 وأعلى سعر $ 0.00004938، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVISIONAIRE على الإطلاق هو $ 0.00007015، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004145.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VISIONAIRE +2.22% على مدار الساعة الماضية، +0.26% على مدار 24 ساعة، و +10.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Visionaire (VISIONAIRE)

القيمة السوقية $ 34.20K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.46K إمداد دورة التداول 704.81M إجمالي العرض 998,722,092.312758

القيمة السوقية الحالية لـ Visionaire هي $ 34.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VISIONAIRE يبلغ 704.81M، مع إجمالي عرض 998722092.312758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.46K.