سعر Virtue USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Virtue USD (VUSD) اليوم هو $ 0.98368، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VUSD الحالي إلى USD هو $ 0.98368 لكل VUSD.

يحتل Virtue USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 574,505، مع عرض متداول قدره 584.04K VUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.069، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.932671.

على المدى القصير، تحرك VUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 483.02.

معلومات سوق Virtue USD (VUSD)

القيمة السوقية $ 574.51K$ 574.51K $ 574.51K الحجم (24 ساعة) $ 483.02$ 483.02 $ 483.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 574.51K$ 574.51K $ 574.51K إمداد دورة التداول 584.04K 584.04K 584.04K إجمالي العرض 584,037.064504 584,037.064504 584,037.064504

القيمة السوقية الحالية لـ Virtue USD هي $ 574.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 483.02. العرض المتداول لـ VUSD يبلغ 584.04K، مع إجمالي عرض 584037.064504. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.51K.