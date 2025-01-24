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سعر ViralMind (VIRAL) المباشر لليوم هو USD 0.01510257 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.67M . يتم تحديث سعر VIRAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ViralMind الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.35M - تغيير سعر ViralMind خلال اليوم هو +34.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.89M

أداء سعر ViralMind (VIRAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ViralMind مقابل USD هو $ +0.00389272 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ViralMind مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ViralMind مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ViralMind مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00389272 +34.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ViralMind (VIRAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ViralMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00968242$ 0.00968242 $ 0.00968242 24 ساعة مرتفع $ 0.0151893$ 0.0151893 $ 0.0151893 عالية طوال الوقت $ 0.01516158$ 0.01516158 $ 0.01516158 تغير السعر (1 ساعة) +4.30% تغير السعر (1يوم) +34.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ViralMind (VIRAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: