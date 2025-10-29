معلومات سعر Vies Token (VIES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.0010733 $ 0.0010733 $ 0.0010733 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0010733$ 0.0010733 $ 0.0010733 عالية طوال الوقت $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -7.15% تغير السعر (7 أيام) -7.04% تغير السعر (7 أيام) -7.04%

سعر Vies Token (VIES) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIES بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.0010733، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIES على الإطلاق هو $ 0.01529872، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIES -0.36% على مدار الساعة الماضية، -7.15% على مدار 24 ساعة، و -7.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vies Token (VIES)

القيمة السوقية $ 723.94K$ 723.94K $ 723.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 723.94K$ 723.94K $ 723.94K إمداد دورة التداول 806.38M 806.38M 806.38M إجمالي العرض 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vies Token هي $ 723.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIES يبلغ 806.38M، مع إجمالي عرض 806378225.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 723.94K.