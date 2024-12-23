سعر ViciCoin (VCNT)
سعر ViciCoin (VCNT) المباشر لليوم هو USD 22.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.10M. يتم تحديث سعر VCNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ViciCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.60K
- تغيير سعر ViciCoin خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.61M
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خلال اليوم، كان سعر ViciCoin مقابل USD هو $ -0.2241904601127 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ViciCoin مقابل USD هو $ -0.5617001120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ViciCoin مقابل USD هو $ +2.3765597280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ViciCoin مقابل USD هو $ +2.05820082369294 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.2241904601127
|-0.99%
|30 يوم
|$ -0.5617001120
|-2.52%
|60 يوم
|$ +2.3765597280
|+10.69%
|90 يوم
|$ +2.05820082369294
|+10.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ViciCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.99%
-1.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by ViciNFT to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on the Uniswap Protocol. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
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