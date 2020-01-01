توكنوميكس ViciCoin (VCNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ViciCoin (VCNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ViciCoin (VCNT) ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT. الموقع الرسمي: https://vicicoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf اشتر VCNT الآن!

توكنوميكس ViciCoin (VCNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ViciCoin (VCNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 109.27M $ 109.27M $ 109.27M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 191.82M $ 191.82M $ 191.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 السعر الحالي: $ 19.19 $ 19.19 $ 19.19 معرفة المزيد عن سعر ViciCoin (VCNT)

توكنوميكس ViciCoin (VCNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ViciCoin (VCNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VCNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VCNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VCNT، استكشف السعر المباشر لتوكن VCNT!

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